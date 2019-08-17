Появилось видео с места пожара в гостинице Одессы

На видео видно объемы пожара в одесской гостиннице "Токио Стар"

Появилось видео с места пожара в одесской гостинице "Токио Стар", где по данным спасателей погибли 8 человек. Об этом передает РБК-Украина.

На видео, снятых очевидцами, видны масштабы пожара и сильное задымление. Также видно, как медики транспортируют потерпевших и погибших к каретам скорой помощи.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". Огонь возник на втором этаже в 01:34 на площади 1000 м. кв. Ликвидировать пожар спасателям удалось под утро - в 4:32.

Предварительно погибли 8 человек и 10 человек пострадали. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 10:00 сегодня, 17 августа, состоится брифинг руководства Службы о ситуации в одесском отеле.

Добавим, ранее в Мариуполе вечером 13 августа в результате пожара пострадали двое детей двух и трех лет. Они были доставлены в детскую городскую больницу.