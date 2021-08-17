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Появилось видео с места падения российского военного самолета в Подмосковье

Автор: Сергей Пышкин

Появилось видео с места авиакатастрофы российского самолета Ил-112В в Подмосковье. По предварительным данным, транспорт разбился из-за пожара в правом двигателе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что в результате авиакатастрофы погибли все три члена экипажа.

Судя по видео, на месте событий сейчас работают следователи и спасатели. Пожарным удалось ликвидировать огонь в результате авиакатастрофы, который также распространился и на прилегающую местность. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за пожара в правом двигателе транспорта.

Добавим, что первый полет самолета Ил-112В состоялся в 2019 году. Транспорт предназначен для перевозки и десантирования военнослужащих, легкой техники, грузов и вооружения.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что под Москвой разбился военный самолет.

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Российская ФедерацияАвиакатастрофа