Появилось видео с места падения российского военного самолета в Подмосковье

Появилось видео с места авиакатастрофы российского самолета Ил-112В в Подмосковье. По предварительным данным, транспорт разбился из-за пожара в правом двигателе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Отметим, что в результате авиакатастрофы погибли все три члена экипажа.

Судя по видео, на месте событий сейчас работают следователи и спасатели. Пожарным удалось ликвидировать огонь в результате авиакатастрофы, который также распространился и на прилегающую местность. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за пожара в правом двигателе транспорта.

Добавим, что первый полет самолета Ил-112В состоялся в 2019 году. Транспорт предназначен для перевозки и десантирования военнослужащих, легкой техники, грузов и вооружения.



