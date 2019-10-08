В сети появилось видео с места ДТП в Николаевской области, в котором погибли офицеры полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости-N".

Как сообщается, исходя из степени повреждения автомобилей можно сделать вывод, что одна из машин двигалась на очень высокой скорости. Больше пострадала "Тойота Камри" - у нее масса меньше, чем у "Лексуса".

"Тойота" в результате аварии слетела в кювет, тогда как "Лексус" остался на дороге.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Николаевской области столкнулись автомобили Toyota и Lexus, в результате чего погибли двое сотрудников полиции. ДТП произошло вблизи с. Шевченково Витовского района.

В автомобиле Toyota погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области, полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП, подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении города Николаев. Водителя Lexus госпитализировали. Обстоятельства ДТП расследуются. По факту ДТП открыто уголовное производство - нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек.