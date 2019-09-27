Появилось видео с места ДТП в Броварах

Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

На видео видно, как водитель автомобиля "Опель" на большой скорости врезается в общественную остановку

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Броварах, в результате которого погиб человек и еще двое людей пострадали. Видео опубликовало Государственное бюро расследований

На видео видно, как водитель автомобиля "Опель" на большой скорости врезается в общественную остановку.

Кроме того, директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале заявил, что полицейского задержали.

"Вчера вечером наши следователи оперативно выехали на место происшествия и задержали горе-полицейского", - написал он.

Также сегодня пресс-служба ГБР сообщила о задержании полицейского. Как отмечается, он был пяным при совершении аварии.

РБК-Украина писало, что весь руководящий состав полиции охраны Киевской области был отстранен от выполнения служебных обязанностей после этого ДТП. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

Напомним, вчера в Броварах автомобиль въехал в остановку с людьми. В результате ДТП один человек погиб и еще двое были травмированы. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции охраны Киевской области. Тогда в полиции заявляли об отстранении начальника Государственной охранной службы Киевской области.