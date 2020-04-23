Появилось видео масштабного пожара в Польше

В Польше пожар охватили около 6 тыс. гектаров национального парка Бебжанский - крупнейшего в стране. Об этом сообщает пресс-служба парка в Facebook.

В частности, часть пожаров происходит на торфяниках, и там огонь может долго тлеть и подниматься над землей из-за порывов ветра. Накануне огонь в некоторых местах удалось взять под контроль, но сколько еще времени может продолжаться тушение - пока неизвестно.

Для тушения огня спасатели пересекут реку на пароме из Вроцлава.

Добавим, что Национальный парк Бебжанській - это крупнейший польский национальный парк, который занимает площадь приблизительно 59 000 гектаров. Он оберегает ценные болотные участки и является убежищем для многих редких видов, особенно водно-болотных птиц и лосей. Именно для животных пламя представляет огромную угрозу.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжаются действия по тушению пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания.

Также продолжается тушение отдельных очагов тления травянного настила, пней и древесины в лесничествах Житомирской области. Ранее РБК-Украина писало, что спасатели локализовали последний очаг лесного пожара в Житомирской области.