Появилось видео крушения вертолета с россиянами в Греции

В районе греческого острова Порос очевидец на камеру телефона снял момент падения вертолета, на борту которого находился основатель "Музея русской иконы" Михаил Абрамов и еще один россиянин. Соответствующее видео опубликовал греческий телеканал ANT, передает РБК-Украина.

На видео видно, как от вертолета Agusta A-109 идет шлейф дыма и в результате он падает в воду. Отмечается, что он задел электрические провода, которые ведут на остров Пелопоннес. Абрамов пребывал на борту вертолета со своим знакомым. Вместе с пилотом они погибли во время крушения.

Сообщается, что вертолет летел из города Кранидион в афинский аэропорт имени Венизелоса.

Отметим, что Михаил Абрамов, известен как строитель православных храмов в Москве, а также как основатель музея русской иконы. Также он является владельцем компании Plaza Development, которая специализируется на бизнес-центрах категории B+ в промзонах Москвы.

Изначально сообщалось, что на борту находилась женщина и ребенок из России. Однако вскоре эта информация была опровергнута.