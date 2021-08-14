UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Появилось видео крушения пожарного самолета в Турции

Автор: Дмитрий Кузнецов

Момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео. Также появились кадры с места падения воздушного судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Подъем".

На кадрах видно, как самолет сбрасывает воду на лесной массив. Затем воздушное судно со снижением начинает уходить вправо. Через несколько секунд на видео Бе-200 врезается в гору - видны вспышка и черное облако.

На втором ролике, снятом с борта вертолета, показно место крушения самолета. На земле видны горящие обломки воздушного судна и столб черного дыма.

Напомним, днем 14 августа стало известно о крушении пожарного самолета Бе-200 возле турецкого города Кахраманмараш.

Позднее российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились 8 человек - пять россиян и трое турецких граждан. Все они погибли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияТурцияАвиакатастрофа