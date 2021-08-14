Появилось видео крушения пожарного самолета в Турции

Момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео. Также появились кадры с места падения воздушного судна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Подъем".
На кадрах видно, как самолет сбрасывает воду на лесной массив. Затем воздушное судно со снижением начинает уходить вправо. Через несколько секунд на видео Бе-200 врезается в гору - видны вспышка и черное облако.
На втором ролике, снятом с борта вертолета, показно место крушения самолета. На земле видны горящие обломки воздушного судна и столб черного дыма.
Напомним, днем 14 августа стало известно о крушении пожарного самолета Бе-200 возле турецкого города Кахраманмараш.
Позднее российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились 8 человек - пять россиян и трое турецких граждан. Все они погибли.