Появилось видео избиения полицейскими людей в одесском отделении полиции

Появилось видео пытки полицейскими людей в отделении полиции в Одессе. Видео опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, во время патрулирования железнодорожного вокзала в городе Одесса, полицейские незаконно задержали двух людей и против их воли доставили в опорный пункт полиции.

Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки. В этом полицейском хотели, чтобы задержанные сознались. Для признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли в отношении него психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой.

Напомним, бывшего сержанта полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента в Полтаве, суд отправил в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.

Как сообщалось, в Полтаве пьяный полицейский избил студента. Происшествие произошло вечером 29 сентября в Подольском районе возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни. Оперативники установили, что одним из фигурантов конфликта был работник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".