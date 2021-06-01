Появилось видео испытаний САУ "Богдана". Она стреляет натовскими снарядами
В сети появилось видео огневых испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Богдана". Она стреляет снарядами 155 мм калибра, которые приняты на вооружение в странах НАТО.
Видео стрельб опубликовано на YouTube-канале Военного телевидения Украины.
Сообщается, что на одном из общевойсковых полигонов Вооруженных сил Украины прошли заводские испытания опытного образца САУ "Богдана" украинского производства.
По словам представителя "Краматорского завода тяжелого станкостроения", который привлечен к текущему этапу стрельб, изюминкой "Богданы" является ствол калибра 155 мм, изготовленный из украинской стали. Он адаптирован под стрельбу натовским боеприпасом. Стрельбы прошли в плановом режиме.
Напомним, ранее на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области прошли испытания новейшего снаряда для реактивной системы залпового огня "Град". Реактивный снаряд калибра 122 мм имеет наименование "Тайфун-1".
Также стало известно, что Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новый разведывательный дрон "Лелека 100". Этот беспилотный летательный аппарат уже испытан в боевых условиях.