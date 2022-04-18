Появилось видео горящего крейсера "Москва" в Черном море
На прошлой неделе в Черном море затонул флагман российского флота ракетный крейсер Москва. В сети появилось видео, на котором запечатлен горящий крейсер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста-расследователя OSINTtechnical.
"Черноморский флот России. Морской спасательный буксир "Шахтер" (СБ-922) возле "Москвы", - говорится в подписи к видео.
Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022
Отметим, российские журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
"Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", - сказал он.
Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что крейсер "Москва" был поражен противокорабельными ракетами "Нептун".
Российская официальная версия заключается в том, что на флагмане сдетонировал боезапас, а затонул он якобы при буксировке.
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