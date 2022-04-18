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Появилось видео горящего крейсера "Москва" в Черном море

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Черное море, Понедельник 18 апреля 2022 13:52
Появилось видео горящего крейсера "Москва" в Черном море Фото: горящий крейсер "Москва" (twitter.com/Osinttechnical)
Автор: Александр Мороз

На прошлой неделе в Черном море затонул флагман российского флота ракетный крейсер Москва. В сети появилось видео, на котором запечатлен горящий крейсер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста-расследователя OSINTtechnical.

"Черноморский флот России. Морской спасательный буксир "Шахтер" (СБ-922) возле "Москвы", - говорится в подписи к видео.

Отметим, российские журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

"Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", - сказал он.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что крейсер "Москва" был поражен противокорабельными ракетами "Нептун".

Российская официальная версия заключается в том, что на флагмане сдетонировал боезапас, а затонул он якобы при буксировке.

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