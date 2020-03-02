Появилось видео авиаудара по колонне войск Асада

Появилось видео авиаудара турецкого дрона по колонне военной техники правительственных войск Сирии возле города Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на турецкий ресурс ClashReport.

Издание пишет, что конвой из танков и бронемашин режима Башара Асада "был полностью уничтожен" под селом Шейх-Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на видео такого эффекта не видно.

Напомним, режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.

Также РБК-Украина писало, об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля.

Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.

РБК-Украина писало, что Иран готов стать посредником в конфликте между Турцией и Сирией. Как отметили в Министерстве иностранных дел Ирана после встречи со специальным посланником ООН, конфликт в Сирии должен быть решен дипломатическим путем.