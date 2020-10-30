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Появилось полное видео ДТП на Майдане в Киеве

Автор: РБК-Украина

В сети опубликовано полное видео смертельного ДТП на Майдане независимости в Киеве. Судя по нему, водитель внедорожника, который сбил людей, не мог адекватно управлять автомобилем.

Видео опубликовано на Facebook-странице патрульной полиции Украины.

На обнародованной записи видно, как внедорожник сначала с нарушением правил дорожного движения медленно пересекает перекресток Крещатика и Аллеи Небесной Сотни, после чего ускоряется и его выносит на тротуар, где он зацепил припаркованный легковой автомобиль.

Протащив менее габаритное авто несколько метров, Land Rover выезжает на пешеходную часть и стремительно несется по направлению к подземному переходу, возле которого сбивает людей и в итоге врезается в машины, которые стоят на светофоре.

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Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что водителя, который совершил это ДТП, задержали. Тест на месте происшествия не показал наличие алкоголя в крови.

Он также раскрыл имя водителя - Юрий Н., 1954 года рождения. Как пишут СМИ, по неподтвержденным данным, это может быть Юрий Назаренко - бывший глава коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

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