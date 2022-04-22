Появились видео с места и детали падения самолета Ан-26

"Сегодня утром в районе Михайловки Запорожской области упал самолет Ан-26. На месте сейчас работает Запорожская областная прокуратура, полиция, ГСЧС, выясняется, почему именно воздушное судно, осуществлявшее технический рейс, упало, предварительно зацепившись за электроопору. Что касается погибших, то на борту было три пилота: один погиб, а двое сейчас находятся в больнице.",- рассказал Арефьев.

Фото: самолет Ан-26 упал в Запорожской области (facebook.com/zoda.gov.ua)

Напомним, сегодня в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс.

Впоследствии стало известно, что в результате падения самолета Ан-26 В Запорожской области есть погибший и двое раненых.

РБК-Украина собрало все что известно о крушении самолета в Запорожской области.

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