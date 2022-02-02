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Появились признаки эндемичной инфекции: Швейцария отменяет часть COVID-ограничений

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Берн, Среда 02 февраля 2022 17:02
Появились признаки эндемичной инфекции: Швейцария отменяет часть COVID-ограничений Фото: в Швейцарии планируют усилить карантин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральный совет Швейцарии принял решение снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Власти увидели все больше признаков того, что инфекция переходит в эндемическую фазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Федерального совета Швейцарии.

"Появляется все больше признаков того, что острый кризис скоро закончится и может начаться эндемическая фаза", - говорится в релизе.

Отмечается, что в ходе сегодняшнего заседания Совет принял решение с 3 февраля отменить обязательство работать из дома и обязательную самоизоляцию для тех, кто напрямую контактировал с больным коронавирусом. При этом в силе остается требование уходить на карантин тем, у кого выявили COVID-19.

По оценке Совета, ситуация в системе здравоохранения и больницах страны развивается благоприятно. "Несмотря на рекордно высокое число инфекций, перегрузки не было, а заполняемость отделений интенсивной терапии продолжала снижаться", - указано в решении.

Власти Швейцарии считают, что такая ситуация связана с высоким охватом жителей страны вакцинацией от коронавируса и большим количеством переболевших, что позволило сформировать коллективный иммунитет. Также учтено, что штамм "Омикрон" вызывает меньше тяжелых осложнений, чем другие мутации.

Совет рассматривает возможность полной отмены COVID-ограничений. Решение об этом будет обсуждаться 16 февраля, с учетом эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о превращении коронавируса в эндемичную инфекцию.

Отметим, в Университете Хопкинса считают, что локдауны нанесли огромный ущерб и бесполезны для здоровья человека.

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