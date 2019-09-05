Появились подробности ДТП во Львовской области с автобусом с детьми

Фото: на месте ДТП во Львовской области lv.npu.gov.ua)

Пострадавшие дети с танцевального коллектива с музыкальной школы из Черниговской области ехали в Краков

В автобусе, который попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во Львовской области, были дети из танцевального коллектива "Ягодки" и с музыкальной школы им. Н.Г. Рахлина со Сновска Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сновского горсовета.

Сообщается, что водитель микроавтобуса Mercedes выехал на встречную полосу, а водитель автобуса Neoplan, в котором были дети, соблюдал правила дорожного движения и профессионально справился с ситуацией и благодаря этому избежал тяжких последствий для пассажиров.

"Детей нашего танцевального коллектива и воспитанников детской музыкальной школы, которые ехали в Краков, сразу осмотрели врачи. Тяжелых травм не обнаружено. Шестерых детей было доставлено в больницу, а всех остальных разместили на ночь в гостинице. Сейчас решается вопрос возвращения детей в Сновск", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот публикации (facebook.com/snovmr.gov.ua)

Напомним, вечером 4 сентября на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 14 человек и 1 человек погиб. Согобщается, что в результате столкновения водитель Mercedes-Benz Vito погиб на месте. Также вследствие ДТП пострадали 12 детей в возрасте от 10 до 12 лет и двое водителей автобуса.

Как сообщает РБК-Украина, в Киеве на Харьковском шоссе произошло столкновения двух автомобилей и маршрутки. В результате ДТП пострадал один человек. Один из автомобилей загорелся.