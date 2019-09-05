ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появились подробности ДТП во Львовской области с автобусом с детьми

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 12:33
Появились подробности ДТП во Львовской области с автобусом с детьми
Фото: на месте ДТП во Львовской области lv.npu.gov.ua)

Пострадавшие дети с танцевального коллектива с музыкальной школы из Черниговской области ехали в Краков

В автобусе, который попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во Львовской области, были дети из танцевального коллектива "Ягодки" и с музыкальной школы им. Н.Г. Рахлина со Сновска Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сновского горсовета.

Сообщается, что водитель микроавтобуса Mercedes выехал на встречную полосу, а водитель автобуса Neoplan, в котором были дети, соблюдал правила дорожного движения и профессионально справился с ситуацией и благодаря этому избежал тяжких последствий для пассажиров.

"Детей нашего танцевального коллектива и воспитанников детской музыкальной школы, которые ехали в Краков, сразу осмотрели врачи. Тяжелых травм не обнаружено. Шестерых детей было доставлено в больницу, а всех остальных разместили на ночь в гостинице. Сейчас решается вопрос возвращения детей в Сновск", - говорится в сообщении.

Появились подробности ДТП во Львовской области с автобусом с детьми

Фото: скриншот публикации (facebook.com/snovmr.gov.ua)

Напомним, вечером 4 сентября на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 14 человек и 1 человек погиб. Согобщается, что в результате столкновения водитель Mercedes-Benz Vito погиб на месте. Также вследствие ДТП пострадали 12 детей в возрасте от 10 до 12 лет и двое водителей автобуса.

Как сообщает РБК-Украина, в Киеве на Харьковском шоссе произошло столкновения двух автомобилей и маршрутки. В результате ДТП пострадал один человек. Один из автомобилей загорелся.

В Японии в ДТП поезда с грузовиком пострадали 35 человек Во Львовской области в ДТП с автобусом пострадали 12 детей
Новости Украины ДТПподробности
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь