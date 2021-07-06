Из-за повышения тарифов "Укрзализныця” лишится клиентов, - эксперт

"Предприятия будут считать, насколько вырастут их расходы, связанные с транспортировкой и дополнительными сборами. И рассматривать альтернативные виды транспорта для перевозки своих грузов либо доставки сырья. Это однозначно. Поскольку и собственники подвижного состава, и операторы, и экспедиторы, и конечно же получатели и отправители получат удорожание транспортной составляющей своих расходов. Так что в данном случае повышение тарифов - просто непродуманный на наш взгляд шаг", - заявила она.

По ее словам, Министерство инфраструктуры и УЗ должны прежде всего побеспокоиться о качестве предоставления услуг, о техническом и коммерческом состоянии подвижного состава и о наличии тепловозной тяги на всех участках. И только после этого рассматривать вопросы повышения тарифов.

"А мы прекрасно знаем последние события прошлой недели, когда было критическое состояние по наличию дизельного топлива. Составы стояли, потому что локомотивы не были обеспечены топливом! Вот о чем нужно в первую очередь думать. А не о том, что повышать стоимость своих услуг", - подчеркнула Петриченко.

Она высказала уверенность, что стоимость услуг нужно повышать, только когда цена и качество соответствуют. Но министерство инфраструктуры использует не европейскую практику, а старые методы, и позволяет предприятию-монополисту просто повысить цену своих услуг.