Повышение количества ДТП из-за снегопада не зафиксировано, - МВД

Снег в Украине не повлек серьезных осложнений движения и повышение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Отмечается, что полиция готова к выполнению задач по преодолению последствий непогоды.

В МВД отмечается, что водителям следует помнить, что в осенне-зимний период управление автомобилем требует большей сосредоточенности и умения действовать в непредвиденных ситуациях. Поэтому советуют выбирать безопасную скорость движения, придерживаться безопасной дистанции и не совершать опасных маневров.

Напомним, западный циклон вызвал в Украине осложнения погодных условий, дороги страны покрыты мокрым снегом, местами образовалась наледь. Образовался снежный покров от 2 до 7 см, в горных районах западных областях - до 10 см.

РБК-Украина писало, что погода 3 декабря ухудшится, снега накроют все, кроме южных, области. Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях выпал значительный снег.