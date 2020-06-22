Повторные тесты на коронавирус у игроков "Олимпика" оказались отрицательными

Фото: футболисты "Олимпика" (facebook.com/pg/fcolympicdonetsk)

Игроки сдали анализы в другой клинике

Футболисты донецкого клуба "Олимпик" повторно прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Все результаты оказались отрицательными.

Об этом сообщает Футбол News.

Отмечается, что игроки сдавали анализы в другой клинике.

На выходных донецкий клуб сообщил о наличии инфекции у двух участников команды. Отмечалось, что футболисты и персонал команды во вторник пройдут повторное тестирование на COVID-19.

Из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в донецком клубе на неопределенный срок был перенесен матч 27 тура украинской Премьер-лиги со львовскими "Карпатами".

Напомним, что в конце мая в "Карпатах" обнаружили положительные результаты тестов на коронавирус среди футболистов и персонала команды, из-за чего клуб ушел на двухнедельный карантин. Львовская команда пропустила три матча в УПЛ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник