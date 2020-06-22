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Повторные тесты на коронавирус у игроков "Олимпика" оказались отрицательными

Новости » Спорт     22.06.2020 - 21:08
Повторные тесты на коронавирус у игроков "Олимпика" оказались отрицательными
Фото: футболисты "Олимпика" (facebook.com/pg/fcolympicdonetsk)

Игроки сдали анализы в другой клинике

Футболисты донецкого клуба "Олимпик" повторно прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Все результаты оказались отрицательными.

Об этом сообщает Футбол News.

Отмечается, что игроки сдавали анализы в другой клинике.

На выходных донецкий клуб сообщил о наличии инфекции у двух участников команды. Отмечалось, что футболисты и персонал команды во вторник пройдут повторное тестирование на COVID-19.

Из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в донецком клубе на неопределенный срок был перенесен матч 27 тура украинской Премьер-лиги со львовскими "Карпатами".

Напомним, что в конце мая в "Карпатах" обнаружили положительные результаты тестов на коронавирус среди футболистов и персонала команды, из-за чего клуб ушел на двухнедельный карантин. Львовская команда пропустила три матча в УПЛ.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины тестыОлимпиктестированиеУПЛФутболКоронавирус
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