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При повторной прививке от COVID можно использовать другой однотипный препарат, - эксперт

Автор: Игорь Литвиненко

Пациенту, который получил первую дозу вакцины от COVID-19 Covishield, необязательно использовать именно этот препарат во время второй прививки. Второй раз можно привиться другим однотипным препаратом.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности, эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград.

Она добавила, что сейчас в Украине нет проблем с нехваткой второй дозы вакцины для тех, кто привился первой дозой Covishield.

"Видите опыт Европы. У них произошел сбой неоднократно с поставкой вакцины - и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca. Это действительно серьезный вопрос. Производители не выдерживают контракты. И с того возникали очень большие проблемы. Решали их по-разному. После вакцинации первой дозы одной вакциной для второй дозы брали другую, но однотипную. Второй вариант - отсрочили введение второй дозы ", - рассказала Виноград.

Напомним, ранее источник РБК-Украина сообщал, что индийский производитель вакцины решил замедлить и может вообще отложить поставки AstraZeneca (Covishield) в Украину. Причиной этого может стать реакция на дискредитационную кампанию против индийской вакцины в Украине.

Позже появилась информация, что Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияВакцина от коронавируса
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