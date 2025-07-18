"Повна нісенітниця": Венс спростував статтю WSJ про еротичний подарунок Трампа Епштейну

Що передувало

Згідно з публікацією WSJ, видання ознайомилося з листом Трампа, який майбутній президент США, ще 2003 року, нібито подарував Епштейну на честь його 50-річчя.

У цьому листі, зокрема, було намальовано від руки оголену жінку, а також містилася записка, стилізована під уявну розмову Трампа і Епштейна.

Сам президент США в інтерв'ю WSJ у вівторок заявив, що це фейк, що він не малює жінок і ніколи не написав жодної картини. Крім того, він попередив, що якщо матеріал буде опубліковано, тоді він подасть на видання до суду.

Після публікації Трамп відкрито підтвердив у себе в соцмережах, що подаватиме на WSJ до суду.

Що таке "справа Епштейна"

Зазначимо, що "справа Епштейна" - це справа мільярдера Джефрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей. Вона почалася 2005 року.

Ця історія привернула увагу, оскільки Епштейна звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх. За це він сидів у в'язниці.

Також варто додати, що Джефрі Епштейн наклав на себе руки в камері СІЗО Мангетенна 2019 року. Це був уже другий його арешт, і цього разу за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

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