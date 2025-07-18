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"Повна нісенітниця": Венс спростував статтю WSJ про еротичний подарунок Трампа Епштейну

П'ятниця 18 липня 2025 08:13
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"Повна нісенітниця": Венс спростував статтю WSJ про еротичний подарунок Трампа Епштейну Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що публікація WSJ про лист Дональда Трампа Джефрі Епштейну є повною нісенітницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Венса в соцмережі Х.

"Вибачте за вираз, але ця історія - повна нісенітниця. WSJ має бути соромно за її публікацію. Де цей лист? Ви б здивувалися, дізнавшись, що нам його не показували перед публікацією? Невже хтось щиро вірить, що це схоже на Дональда Трампа?", - написав Венс.

Що передувало

Згідно з публікацією WSJ, видання ознайомилося з листом Трампа, який майбутній президент США, ще 2003 року, нібито подарував Епштейну на честь його 50-річчя.

У цьому листі, зокрема, було намальовано від руки оголену жінку, а також містилася записка, стилізована під уявну розмову Трампа і Епштейна.

Сам президент США в інтерв'ю WSJ у вівторок заявив, що це фейк, що він не малює жінок і ніколи не написав жодної картини. Крім того, він попередив, що якщо матеріал буде опубліковано, тоді він подасть на видання до суду.

Після публікації Трамп відкрито підтвердив у себе в соцмережах, що подаватиме на WSJ до суду.

Що таке "справа Епштейна"

Зазначимо, що "справа Епштейна" - це справа мільярдера Джефрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей. Вона почалася 2005 року.

Ця історія привернула увагу, оскільки Епштейна звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх. За це він сидів у в'язниці.

Також варто додати, що Джефрі Епштейн наклав на себе руки в камері СІЗО Мангетенна 2019 року. Це був уже другий його арешт, і цього разу за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Джей Ді Венс
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