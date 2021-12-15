Повлияет ли тысяча за вакцинацию на инфляцию в Украине: ответ главы НБУ

Выплата по тысяче гривен за вакцинацию от COVID не повлияет на инфляцию в Украине. Объем этой программы недостаточно большой, чтобы существенно стимулировать потребительский спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко для liga.net .

По его словам, программа выплаты тысячи гривен каждому вакцинированному украинцу фактически не повлияет на инфляцию. На первом этапе на выплаты направят 8 млрд гривен.

"Это не тот объем программы, который может оказывать существенное влияние на инфляцию, потому что тысяча гривен на человека не сможет существенно стимулировать и без того высокий потребительский спрос. Также стоит учитывать, что потратить эти средства можно будет только на отдельные виды услуг, которые являются недостаточно загруженными сейчас и занимают очень незначительную долю в потребительском наборе", - отметил Шевченко.

Он уточнил, что согласно расчетам, влияние этих выплат на показатель годовой инфляции оценивается до 0,1%.