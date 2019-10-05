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Повезло мужу, загляденье! Полякова похвасталась стройными ножками в эффектном платье (фото)

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Оля Полякова поделилась в сети новыми парижскими фото

Оля Полякова, которая отправилась в столицу Франции на показ известного украинского дизайнера Андре Тана, порадовала своих поклонников волнующим фото в платье от Atelier Andre, стоимость которого составляет 1700 евро. В этом наряде Королева ночи похвасталась стройными длинными ножками и собрала в сети массу восторженных отзывов. Снимок артистка опубликовала в субботу, 5 октября, на своей страничке в Instagram.

Поп-звезда уже успела и выступить перед многочисленными меломанами, и прогулятся по парижским улицам. Недавно певица показала фанам забавное фото возле знаменитой скульптуры в парке Ле-Аль - Человека слушающего.

Сейчас артистка выложила снимок на улице города романтиков, на котором предстала в коротком темном платье, ткань которого выполнена в форме перьев птицы. Также на Поляковой легкая элегантная курточка с откинутым рукавом, обнажающим левое плечо певицы. Черные очки и розовая сумочка дополняют образ "суперблондинки".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Однажды в Париже", - подписала кадр Оля.

Пользователи сети восторгаются стройной фигурой артистки и нарядом, очень выгодно подчеркивающим природную красоту звезды. Читая комментарии можно с уверенностью констатировать - поклонники у ее ног и просто в восторге от этого.

  • Куколка;
  • Богиня!
  • Где они начинаются, эти ноги у тебя, Ольга?
  • Какие ноги, огонь!
  • Париж потерялся;
  • Какая красивая!
  • Ноги очень стройные!
  • Ну как можно иметь такие ноги? Повезло мужу, загляденье!
  • Вы бомба. Я вас обожаю...
  • Оля, на тебя французы засматривались, как наши туристы на Эйфелеву башню. Красивая и единственная, кем сегодня можем гордиться!
  • Ах, эти ноги ноги! Даются лишь немногим...
  • Королева наша!

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова прогулялась по Парижу в смелых нарядах и посетила показ Андре Тана.

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