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Повернули пів тіла. Росіянка розповіла про "вагнерівця", який загинув в Україні (перехоплення)

Фото: росіянка розповіла про "вагнерівця", який загинув в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жінка російського військовослужбовця розповіла йому, що їх знайомий "вагнерівець" загинув у боях в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За її словами, він відбував покарання в місці позбавлення волі, а згодом його завербували в ПВК "Вагнера" з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь в бойових діях на території України.

"Наприкінці листопада дзвонять сестрі і кажуть, що його півтіла, а точніше тільки верхня його частина, перебуває в морзі в Санкт-Петербурзі. І типу ось, забирайте, депортуйте, ховайте за свій рахунок", - говорить вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.

До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.

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