Повернули пів тіла. Росіянка розповіла про "вагнерівця", який загинув в Україні (перехоплення)

Жінка російського військовослужбовця розповіла йому, що їх знайомий "вагнерівець" загинув у боях в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За її словами, він відбував покарання в місці позбавлення волі, а згодом його завербували в ПВК "Вагнера" з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь в бойових діях на території України.

"Наприкінці листопада дзвонять сестрі і кажуть, що його півтіла, а точніше тільки верхня його частина, перебуває в морзі в Санкт-Петербурзі. І типу ось, забирайте, депортуйте, ховайте за свій рахунок", - говорить вона.