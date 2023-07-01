Повернення довоєнних податків в Україні та стрільба у Кишиневі: новини за 30 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Російські війська обстріляли Антонівку в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало троє людей, серед них одна дитина.

Російські загарбники в ніч на 30 червня атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе іранського виробництва. Більшість "Шахедів" збили.

Російські окупанти продовжують мародерити й використовувати цивільну медичну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях.

Бійці Нацгвардії змогли зайняти нові позиції у Луганській області. Окупанти наступали двічі, а бій тривав понад 18 годин.

Українські військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянську напрямках в Запорізькій області та мають частковий успіх. У той же час ворог зазнає значних втрат і намагається стримати просування ЗСУ.

Російські війська обстріляли школу в Покровському районі Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Зеленський доручив Залужному та Наєву підсилити північний напрямок

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив підсилити північний напрямок.

В Україні збільшують податок

Верховна рада України схвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими повертаються перевірки та довоєнні податки. Нові правила набирають чинності з 1 серпня 2023 року. Згідно з документом, з 1 серпня скасовується єдиний податок за ставкою 2%.

Стрільба в аеропорту Кишинева

У Кишинівському аеропорту (Молдова) один із пасажирів відкрив стрілянину.

Пізніше у поліції підтвердили наявність двох жертв у Кишинівському аеропорту. У те, що відбувається, втрутився батальйон спецпризначення FULGER.

Нападником був громадянин Таджикистану

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що нападник - 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки.

"Під час супроводу в стерильну зону для повернення він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вихопленого у співробітника прикордонної поліції", - уточнив прем'єр Речан.

Ще одна людина - пасажир - дістала травми. Його госпіталізовано.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Міністерство відслідковує ситуацію в аеропорту міста Кишинів.

Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.

Законом визначаються суми доплат військовим. Проте порядок виплат ще має визначити Кабінет міністрів.

Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 30 червня, призначив Олену Думу керівником Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Данія виділила новий пакет допомоги для України

Данія виділила понад 190 млн доларів, які підуть на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також до пакета допомоги увійдуть ракети для ППО.

Глава Міноборони Литви у Києві представив трирічний план підтримки ЗСУ

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом у Києві, представив своєму українському колезі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки Збройних сил України, а також поінформував про останній пакет допомоги.