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Потужності "зеленої" генерації України можуть збільшитись у 3 рази до 10 ГВт за два роки, - Шурма

Фото: Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Протягом двох років Україна може збільшити загальну потужність своєї "зеленої" генерації з 3 до 10 ГВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ви можете дуже швидко придбати землю, прискорити приєднання до мереж та зробити все це у прозорий спосіб", - сказав він.

Шурма додав, що для модернізації інфраструктури України необхідно €40 млрд інвестицій, а основна частина коштів надійде вже після закінчення війни.

Також він розраховує, що внесок приватного сектору складе близько 90% від загальних інвестицій.

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

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