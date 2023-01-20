Потужності "зеленої" генерації України можуть збільшитись у 3 рази до 10 ГВт за два роки, - Шурма

Протягом двох років Україна може збільшити загальну потужність своєї "зеленої" генерації з 3 до 10 ГВт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Ви можете дуже швидко придбати землю, прискорити приєднання до мереж та зробити все це у прозорий спосіб", - сказав він.
Шурма додав, що для модернізації інфраструктури України необхідно €40 млрд інвестицій, а основна частина коштів надійде вже після закінчення війни.
Також він розраховує, що внесок приватного сектору складе близько 90% від загальних інвестицій.
Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.
За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.
Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.
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