Потрійна ДТП із загиблими під Львовом: у поліції розповіли нові подробиці (фото)

Водій, який влаштував потрійну ДТП під Львовом 15 грудня, де загинули семеро людей, спочатку втік з місця аварії. Але його вже затимали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Водій легковика втік з місця, залишивши своє авто та постраждалих. Попередньо, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою", - розповів він.
Далі, за даними Білошицького, вантажівка стала некерованою і вʼїхала у мікроавтобус.
"Внаслідок цього - 7 загиблих, трьох осіб шпиталізували. Водія BMW вже затримали. Досудове розслідування триває", - зазначив поліцейський.
Нові фото з місця ДТП під Львовм 15 грудня (facebook.com/lvivpolice)
Як повідомлялось, 15 грудня під Львовом сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали.
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