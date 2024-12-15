UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Потрійна ДТП із загиблими під Львовом: у поліції розповіли нові подробиці (фото)

Фото: з'явились нові подробиці потрійної смертельної ДТП під Львовом 15 грудня (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

Водій, який влаштував потрійну ДТП під Львовом 15 грудня, де загинули семеро людей, спочатку втік з місця аварії. Але його вже затимали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Водій легковика втік з місця, залишивши своє авто та постраждалих. Попередньо, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою", - розповів він.

Далі, за даними Білошицького, вантажівка стала некерованою і вʼїхала у мікроавтобус.

"Внаслідок цього - 7 загиблих, трьох осіб шпиталізували. Водія BMW вже затримали. Досудове розслідування триває", - зазначив поліцейський.

 

Нові фото з місця ДТП під Львовм 15 грудня (facebook.com/lvivpolice)

Як повідомлялось, 15 грудня під Львовом сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЛьвівЛьвівська область