Потрійна ДТП із загиблими під Львовом: у поліції розповіли нові подробиці (фото)

"Водій легковика втік з місця, залишивши своє авто та постраждалих. Попередньо, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою", - розповів він.

Далі, за даними Білошицького, вантажівка стала некерованою і вʼїхала у мікроавтобус.

"Внаслідок цього - 7 загиблих, трьох осіб шпиталізували. Водія BMW вже затримали. Досудове розслідування триває", - зазначив поліцейський.

Нові фото з місця ДТП під Львовм 15 грудня (facebook.com/lvivpolice)