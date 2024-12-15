ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Потрійна ДТП із загиблими під Львовом: у поліції розповіли нові подробиці (фото)

Львів, Неділя 15 грудня 2024 13:43
UA EN RU
Потрійна ДТП із загиблими під Львовом: у поліції розповіли нові подробиці (фото) Фото: з'явились нові подробиці потрійної смертельної ДТП під Львовом 15 грудня (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

Водій, який влаштував потрійну ДТП під Львовом 15 грудня, де загинули семеро людей, спочатку втік з місця аварії. Але його вже затимали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Водій легковика втік з місця, залишивши своє авто та постраждалих. Попередньо, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою", - розповів він.

Далі, за даними Білошицького, вантажівка стала некерованою і вʼїхала у мікроавтобус.

"Внаслідок цього - 7 загиблих, трьох осіб шпиталізували. Водія BMW вже затримали. Досудове розслідування триває", - зазначив поліцейський.

Нові фото з місця ДТП під Львовм 15 грудня (facebook.com/lvivpolice)

Як повідомлялось, 15 грудня під Львовом сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Львів Львівська область
NEWS
Час зі світлом збільшиться. Енергетики пояснили, як діятимуть нові графіки
Час зі світлом збільшиться. Енергетики пояснили, як діятимуть нові графіки
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових