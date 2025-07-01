"Потрібна кривава баня": легендарний чемпіон назвав єдиний шанс Дюбуа в реванші з Усиком

Зовсім інший Дюбуа

Маккензі вважає, що агресивна, безкомпромісна тактика – єдина можливість для Дюбуа зупинити українця.

"Це буде зовсім інша версія Даніеля, ніж у першому бою. Він дорослішає як боєць, ментально виглядає значно впевненіше. Але проти Усика йому доведеться показати те, чого він ще ніколи не демонстрував. Йому доведеться перетворити реванш на криваву баню. Це єдиний варіант. Він мусить ризикувати, діяти агресивно й робити все, чого не робив у першому бою", - заявив Маккензі.

Про фаворита реваншу

Попри певний прогрес британського боксера, колишній чемпіон не сумнівається у перемозі українця.

"Якби Дюбуа бився з кимось іншим, я б поставив на нього. Але Усик – це зовсім інша справа. Його ще рано списувати. Усик знайде шлях до перемоги, що б не робив Дюбуа. Мій прогноз – Усик зупинить суперника наприкінці бою", – впевнений експерт.

Питання витривалості

На думку Маккензі, основним викликом для Дюбуа буде здатність підтримувати високий темп бою.

"Чи зможе він битися в такому ритмі 12 раундів? Він не здатен робити це навіть вісім. Якщо він буде постійно пресингувати, він відкриватиметься – і Усик скористається цим. Якщо й станеться дострокова зупинка бою, то, скоріш за все, через неможливість Дюбуа продовжувати", - наголосив він.

Хто такий Дюк Маккензі

Колишній британський професійний боксер, який виступав у профі з 1982 по 1998 рік.

Був чемпіоном світу в трьох вагових категоріях: володів титулом IBF у найлегшій вазі (1988–1989), WBO – у легшій (1991–1992) та другій легшій вазі (1992–1993).

Після завершення кар'єри працює боксерським експертом та коментатором телекомпанії ITV.