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Потребительские настроения украинцев снова ухудшились: что стало причиной

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Украина, Пятница 22 октября 2021 16:48
Потребительские настроения украинцев снова ухудшились: что стало причиной Фото: индекс потребительских настроений украинцев в сентябре упал до 69,1 пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2021 года составил 69,1, что на 4,5 п. ниже показателя августа. Падение индикатора вызвано снижением почти всех индексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения упал и составляет 69,4, что на 0,8 п. ниже показателя августа. Индекс текущего личного материального положения составил 59,5, что на 4,7 п. ниже от уровня этого индекса в августе; индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,5 п. и установился на отметке 79,3.

Индекс экономических ожиданий в сентябре составляет 68,9, что на 7 п. ниже от уровня этого индекса в августе.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,2 п. и составляет 137,2. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 0,5 п. и составляет 190,3. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 139,8.

"Индекс потребительских настроений снизился в сентябре по сравнению с августом 2021 года; его значение на уровне сентября 2020 года. Снижение произошло главным образом из-за ухудшения компонента экономических ожиданий на фоне новостей о новой волне COVID-19", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Потребительские настроения украинцев снова ухудшились: что стало причиной

Напомним, по данным опроса КМИС, в октябре 2021 года украинцы считают, что главными причинами экономического кризиса являются коррупция (42,1% респондентов) и некомпетентность власти (31,2%).

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