Для потребителей без счетчиков снова действуют обоснованные нормы, - "Николаевгаз"

Иллюстративное фото (УНИАН)

По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии голубого топлива

Решением Верховного суда Украины для потребителей, у которых не установлены газовые счетчики, с 1 ноября изменены нормы потребления газа. Это коснется около 10% (35 тыс.) потребителей в Николаевской области, которые продолжают использовать газ без приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые расчеты потребления уже указаны в ноябрьских квитанциях по оплате за газ.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров №203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия из-за нарушений регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому вступили в силу прежние нормы", - говорится в сообщении.

Категория потребления газа Нормы, которые были признаны судом незаконными Нормы, действующие с ноября 2018г. Плита газовая

при наличии централизов. горячего водоснабжения 3,3 9,8 Плита газовая

при отсутствии централизов. горячего водоснабжения 5,4 18,3 Плита газовая

и газовый водонагреватель 10.5 23.6

"Верховный суд решил, что прежние нормы были необоснованными. Практика показала, что заниженные нормы не стимулировали потребителей к установке счетчиков газа и рациональному использованию энергоресурса", - сообщает пресс-служба.

Что касается пересчета объемов потребления за прежние периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета Министров. Как сообщили в пресс-службе, в Личных кабинетах клиентов ПАО "Николаевгаз" информация о неоплаченных объемах за период 2015-2018 приведена исключительно информационно.

Также отмечается, что научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что действовавшие до 1 ноября 2018 года нормы были почти в 3 раза ниже реального потребления. Эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (УкрНИИинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Отмененные нормы не соответствовали реальности и не обеспечивали достоверный учет газа. Доказательством тому служат отказы потребителей от установки приборов учета за счет газораспределительной компании. Например, за 11 месяцев 2018 года почти 4,5 тысячи потребителей газа, у которых установлены два газовых прибора – плита и колонка – отказались допускать газовиков в свои дома для установки приборов учета", - рассказывает коммерческий директор ПАО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

Таким образом, дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнение требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа отсутствовали и стимулы для экономии голубого топлива.

Несмотря на отказы потребителей, ПАО "Николаевгаз" в текущем году смогло установить почти 5 тыс. бесплатных приборов учета населению в рамках инвестпрограммы – 4,7 тыс. в тех домовладениях, где пользуются только плитой, и лишь 265 там, где установлены плита и колонка. Еще 864 счетчика потребители газа установили за свой счет.

По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии голубого топлива по Украине в объеме около 380 млн куб. м газа в год.