Потрапили в ДТП? Ось як перевірити автоцивілку іншого водія за хвилину

Перевірити наявність і чинність поліса можна через офіційний сервіс Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Для цього потрібно:
Якщо поліс дійсний - збитки компенсує страхова компанія винуватця ДТП. Якщо ж страховки немає або вона прострочена - витрати покриває сам винуватець.
Водіям нагадали, що у разі дорожньо-транспортної пригоди потрібно діяти швидко та чітко, аби мінімізувати наслідки аварії.
Згідно з інструкцією поліції, необхідно:
Правоохоронці наголошують, що дотримання цих правил допоможе забезпечити безпеку всіх учасників руху та пришвидшить розслідування обставин ДТП.
