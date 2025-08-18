UA

Суспільство Освіта

Потрапили в ДТП? Ось як перевірити автоцивілку іншого водія за хвилину

Як перевірити актуальність автоцивілки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У разі аварії або заповнення Європротоколу важливо з’ясувати, чи має інший водій чинний поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Це впливає на те, хто компенсуватиме збитки.

РБК-Україна розповідає, як самостійно перевірити дійсність автоцивілки іншого водія.

Як перевірити чинність автоцивілки іншого водія

Перевірити наявність і чинність поліса можна через офіційний сервіс Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Для цього потрібно:

  • перейти за посиланням;
  • ввести номер поліса, VIN-код або державний номер авто;
  • натиснути "Переглянути" та отримати актуальну інформацію.

Якщо поліс дійсний - збитки компенсує страхова компанія винуватця ДТП. Якщо ж страховки немає або вона прострочена - витрати покриває сам винуватець.

Заповнивши цю форму, можна перевірити актуальність автоцивілки іншого водія (скриншот)

Як діяти під час ДТП

Водіям нагадали, що у разі дорожньо-транспортної пригоди потрібно діяти швидко та чітко, аби мінімізувати наслідки аварії.

Згідно з інструкцією поліції, необхідно:

  • негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події;
  • увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки;
  • надати допомогу постраждалим: викликати швидку або звернутися по допомогу до очевидців;
  • якщо неможливо виконати ці дії на місці - доставити потерпілого до лікарні, попередньо зафіксувавши сліди ДТП і положення автомобіля. У медзакладі повідомити своє прізвище та номер авто, після чого повернутися на місце події;
  • повідомити про аварію поліцію за номером 102, записати контакти свідків і чекати приїзду патрульних;
  • зберегти сліди події та, за можливості, організувати об’їзд місця аварії;
  • не вживати алкоголь, наркотики чи препарати на їх основі до проведення медогляду (крім ліків з аптечки, затвердженої офіційно).

Правоохоронці наголошують, що дотримання цих правил допоможе забезпечити безпеку всіх учасників руху та пришвидшить розслідування обставин ДТП.

Читайте також про те, як самостійно провести діагностику двигуна авто - поради водіям.

Раніше ми писали про те, як неправильний бензин впливає на автомобіль та як виправити ситуацію.

ДТППоради водіям