Потрапили в ДТП? Ось як перевірити автоцивілку іншого водія за хвилину
У разі аварії або заповнення Європротоколу важливо з’ясувати, чи має інший водій чинний поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Це впливає на те, хто компенсуватиме збитки.
РБК-Україна розповідає, як самостійно перевірити дійсність автоцивілки іншого водія.
Як перевірити чинність автоцивілки іншого водія
Перевірити наявність і чинність поліса можна через офіційний сервіс Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Для цього потрібно:
- перейти за посиланням;
- ввести номер поліса, VIN-код або державний номер авто;
- натиснути "Переглянути" та отримати актуальну інформацію.
Якщо поліс дійсний - збитки компенсує страхова компанія винуватця ДТП. Якщо ж страховки немає або вона прострочена - витрати покриває сам винуватець.
Заповнивши цю форму, можна перевірити актуальність автоцивілки іншого водія (скриншот)
Як діяти під час ДТП
Водіям нагадали, що у разі дорожньо-транспортної пригоди потрібно діяти швидко та чітко, аби мінімізувати наслідки аварії.
Згідно з інструкцією поліції, необхідно:
- негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події;
- увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки;
- надати допомогу постраждалим: викликати швидку або звернутися по допомогу до очевидців;
- якщо неможливо виконати ці дії на місці - доставити потерпілого до лікарні, попередньо зафіксувавши сліди ДТП і положення автомобіля. У медзакладі повідомити своє прізвище та номер авто, після чого повернутися на місце події;
- повідомити про аварію поліцію за номером 102, записати контакти свідків і чекати приїзду патрульних;
- зберегти сліди події та, за можливості, організувати об’їзд місця аварії;
- не вживати алкоголь, наркотики чи препарати на їх основі до проведення медогляду (крім ліків з аптечки, затвердженої офіційно).
Правоохоронці наголошують, що дотримання цих правил допоможе забезпечити безпеку всіх учасників руху та пришвидшить розслідування обставин ДТП.
