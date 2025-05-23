Потрапили в ДТП? Чого категорично не можна робити на місці аварії

Що робити відразу після ДТП

Насамперед переконайтеся, чи є травмовані:

Якщо є постраждалі, негайно викличте швидку й надайте їм першу допомогу до прибуття лікарів.

Якщо потерпілих немає, увімкніть аварійну сигналізацію та виставте знак аварійної зупинки.

Що категорично не можна робити

Не переміщайте автомобіль з місця ДТП. Транспорт має залишатися саме там, де сталася пригода, аби поліція змогла зафіксувати всі обставини.

Як правильно повідомити про ДТП

Зателефонуйте на спецлінію 112 та повідомте:

Точну адресу (місце) ДТП.

Інформацію про постраждалих: кількість, стан.

Марки й моделі пошкоджених авто.

Коли можна обійтися без поліції

У певних випадках ДТП дозволено оформити за допомогою європротоколу. Це можливо за таких умов:

Відсутні травмовані чи загиблі. Не завдано шкоди третім особам. Водії мають чинні поліси ОСЦПВ. Учасники ДТП дійшли згоди щодо всіх обставин аварії. Водії перебувають у тверезому стані. Сума збитків не перевищує:

250 тис. грн – для договорів ОСЦПВ, укладених із 2025 року.

160 тис. грн – для договорів ОСЦПВ, укладених до 2025 року.

Якщо хоча б одна з умов не виконана - виклик поліції є обов'язковим.