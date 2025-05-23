UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Потрапили в ДТП? Чого категорично не можна робити на місці аварії

Фото: що потрібно робити при ДТП (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Перша дія після ДТП - переконатися, чи є постраждалі, і при потребі викликати швидку допомогу. Якщо травмованих немає, важливо правильно зафіксувати місце події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва у Facebook.

Що робити відразу після ДТП

Насамперед переконайтеся, чи є травмовані:

  • Якщо є постраждалі, негайно викличте швидку й надайте їм першу допомогу до прибуття лікарів.
  • Якщо потерпілих немає, увімкніть аварійну сигналізацію та виставте знак аварійної зупинки.

Що категорично не можна робити

Не переміщайте автомобіль з місця ДТП. Транспорт має залишатися саме там, де сталася пригода, аби поліція змогла зафіксувати всі обставини.

Як правильно повідомити про ДТП

Зателефонуйте на спецлінію 112 та повідомте:

  • Точну адресу (місце) ДТП.
  • Інформацію про постраждалих: кількість, стан.
  • Марки й моделі пошкоджених авто.

Коли можна обійтися без поліції

У певних випадках ДТП дозволено оформити за допомогою європротоколу. Це можливо за таких умов:

  1. Відсутні травмовані чи загиблі.
  2. Не завдано шкоди третім особам.
  3. Водії мають чинні поліси ОСЦПВ.
  4. Учасники ДТП дійшли згоди щодо всіх обставин аварії.
  5. Водії перебувають у тверезому стані.
  6. Сума збитків не перевищує:
  • 250 тис. грн – для договорів ОСЦПВ, укладених із 2025 року.
  • 160 тис. грн – для договорів ОСЦПВ, укладених до 2025 року.

Якщо хоча б одна з умов не виконана - виклик поліції є обов'язковим.

Нагадаємо, раніше ми писали, за які порушення водіям загрожують рекордні покарання.

Також читайте, що потрібно робити у випадку ДТП у Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТППоліція Києва