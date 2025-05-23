Потрапили в ДТП? Чого категорично не можна робити на місці аварії

Перша дія після ДТП - переконатися, чи є постраждалі, і при потребі викликати швидку допомогу. Якщо травмованих немає, важливо правильно зафіксувати місце події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва у Facebook.
Насамперед переконайтеся, чи є травмовані:
Не переміщайте автомобіль з місця ДТП. Транспорт має залишатися саме там, де сталася пригода, аби поліція змогла зафіксувати всі обставини.
Зателефонуйте на спецлінію 112 та повідомте:
У певних випадках ДТП дозволено оформити за допомогою європротоколу. Це можливо за таких умов:
Якщо хоча б одна з умов не виконана - виклик поліції є обов'язковим.
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