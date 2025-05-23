Потрапили в ДТП? Чого категорично не можна робити на місці аварії

Фото: що потрібно робити при ДТП (Getty Images)

Перша дія після ДТП - переконатися, чи є постраждалі, і при потребі викликати швидку допомогу. Якщо травмованих немає, важливо правильно зафіксувати місце події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва у Facebook.