Потрапили в ДТП? Чого категорично не можна робити на місці аварії
Перша дія після ДТП - переконатися, чи є постраждалі, і при потребі викликати швидку допомогу. Якщо травмованих немає, важливо правильно зафіксувати місце події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва у Facebook.
Що робити відразу після ДТП
Насамперед переконайтеся, чи є травмовані:
- Якщо є постраждалі, негайно викличте швидку й надайте їм першу допомогу до прибуття лікарів.
- Якщо потерпілих немає, увімкніть аварійну сигналізацію та виставте знак аварійної зупинки.
Що категорично не можна робити
Не переміщайте автомобіль з місця ДТП. Транспорт має залишатися саме там, де сталася пригода, аби поліція змогла зафіксувати всі обставини.
Як правильно повідомити про ДТП
Зателефонуйте на спецлінію 112 та повідомте:
- Точну адресу (місце) ДТП.
- Інформацію про постраждалих: кількість, стан.
- Марки й моделі пошкоджених авто.
Коли можна обійтися без поліції
У певних випадках ДТП дозволено оформити за допомогою європротоколу. Це можливо за таких умов:
- Відсутні травмовані чи загиблі.
- Не завдано шкоди третім особам.
- Водії мають чинні поліси ОСЦПВ.
- Учасники ДТП дійшли згоди щодо всіх обставин аварії.
- Водії перебувають у тверезому стані.
- Сума збитків не перевищує:
- 250 тис. грн – для договорів ОСЦПВ, укладених із 2025 року.
- 160 тис. грн – для договорів ОСЦПВ, укладених до 2025 року.
Якщо хоча б одна з умов не виконана - виклик поліції є обов'язковим.
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