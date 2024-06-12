ДТП, потопи та перебої зі світлом. До чого призвела негода по всій країні (фото, відео)

Що відомо про негоду в Україні

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, оприлюдненою вночі 12 червня, епіцентр "бурхливих синоптичних подій" перебував над Київщиною та Житомирщиною.

"Гроза сильна і блискавки потужні красиві. Не лякайтеся", - додала експерт.

За її словами, надалі епіцентр негоди переміщувався на Чернігівську, Полтавську та Сумську області. Вдень - на Харківську, Луганську й частково Дніпропетровську області.

Допис Наталки Діденко про негоду в Україні (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Дещо згодом експерт пояснила, що нинішні погодні умови спричинені циклоном.

"Дорогі кияни та мешканці навколишніх областей і районів. Бачите на карті коло невеличке з центром практично в Києві? Це - циклон. Всівся саме сюди, на цю локацію. Тому й ллє", - зауважила вона.

Негода - через циклон (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Метеоролог уточнила, що ситуація - стандартна, адже де циклон, там і дощі.

"А влітку ще й плюс грози. Вночі всі чули й бачили. А оскільки були обстріли, то мало хто спав - мали нагоду побачити. Циклон та атмосферні фронти зміщуються поступово на Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину, Харківщину, зачепить Дніпро з районами, Черкащину. Київ до вечора виштовхає циклон, дощі попустить", - розповіла Діденко.

Вона додала, що "оскільки до цього циклону прив'язаний холодний атмосферний фронт, який проходить нашою територією, то й повітря в його тилу затікає значно свіжіше".

"Навіть на сході та півдні трохи осядуть градуси, але вже завтра", - підсумувала синоптик.

Пояснення Діденко щодо поточних погодніх умов (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Крім того, експерт запропонувала переглянути анімоване фото із супутника.

Україною "гуляє" циклон (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець варто зазначити, що це - не перші потужні грози й шквальні зливи, що "накрили" Україну від початку літа.

Наслідки негоди у різних регіонах

Ще на початку червня деякі регіони України накрила негода, що супроводжувалась подекуди великим градом. У Житомирській області постраждали навіть будинки.

Дещо згодом зливи й потоп у селі Бобівці Чернівецької області суттєво понівечили городи та господи декого з місцевих мешканців.

На Закарпатті підтопило низку доріг, а на автошлях Львів-Самбір-Ужгород зійшов селевий потік. Було тимчасово закрито навіть залізничний перегін Соля - Великий Березний.

У Чернігові сильна гроза підтопила кілька вулиць, повалила дерева й стовпи, побила автомобілі, ускладнила рух транспорту. Внаслідок влучання блискавки горіла навіть господарча будівля.

У Ніжинському районі негода знищила посіви аграріїв.

У Житомирі з корінням вирвало 70-річний клен, який, падаючи, пошкодив тролейбусну контактну мережу.

Негода "вирвала" дерево з корінням (фото: facebook.com/MNSZhytomyr)

У Коростені рятувальники залучались на прибирання гілки дерева, що впала на припаркований поруч автомобіль.

У Києві 12 червня - справжній потоп, адже "плавають" цілі вулиці. У деяких районах столиці зафіксовано падіння дерев. Рух транспорту на деяких дорогах обмежено.