Потерявшегося во время эвакуации из Кабула младенца нашли и вернули семье
Во время эвакуации из Афганистана после прихода к власти талибов из-за хаоса в аэропорту Кабула потерялся младенец. Спустя несколько месяцев его нашли и вернули семье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, одна из семей передала младенца через забор американскому военному в аэропорт Кабула. После этого ребенок потерялся и несколько месяцев его не могли найти.
Родители ребенка смогли попасть на территорию аэропорта только через полчаса, но найти младенца не смогли. Отец Мирза Али, работавший охранником посольства США в Афганистане, пытался найти сына, но они оказались напрасными.
Через некоторое время семью отправили эвакуационным рейсом в США. Полгода родители ничего не знали о ребенке. Нашли его в ноябре у таксиста из Кабула. По его словам, он нашел ребенка в аэропорту и пытался разыскать его семью, но не нашел.
После более чем семи недель переговоров и просьб и, в конечном счете, краткого задержания полицией талибов, таксист, наконец, вернул ребенка дедушке и другим родственникам, все еще находящимся в Кабуле.
Семья мальчика надеется, что вскоре его отправят в американский штат Мичиган, где они сейчас проживают.
Sohail Ahmadi was two months old when he got separated from his parents during the U.S.-led evacuation of Kabul airport. Now, he was reunited with his Afghan family, who hope he can be with his parents in the U.S. soon https://t.co/35gAagLnSf pic.twitter.com/BepcLwdsSK— Reuters (@Reuters) January 9, 2022
Напомним, бывший президент Афганистана Ашраф Гани рассказал, как уезжал из страны после прихода к власти талибов.
Отметим, РБК-Украина рассказывало о том, как столица Афганистана договорилась с "Талибаном" о передачи власти.