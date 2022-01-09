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Потерявшегося во время эвакуации из Кабула младенца нашли и вернули семье

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Кабул, Воскресенье 09 января 2022 20:30
Потерявшегося во время эвакуации из Кабула младенца нашли и вернули семье Фото: в Афганистане семье вернули младенца, потерявшегося во время эвакуации (twitter.com/Hafizul_Islam_M)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время эвакуации из Афганистана после прихода к власти талибов из-за хаоса в аэропорту Кабула потерялся младенец. Спустя несколько месяцев его нашли и вернули семье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, одна из семей передала младенца через забор американскому военному в аэропорт Кабула. После этого ребенок потерялся и несколько месяцев его не могли найти.

Родители ребенка смогли попасть на территорию аэропорта только через полчаса, но найти младенца не смогли. Отец Мирза Али, работавший охранником посольства США в Афганистане, пытался найти сына, но они оказались напрасными.

Через некоторое время семью отправили эвакуационным рейсом в США. Полгода родители ничего не знали о ребенке. Нашли его в ноябре у таксиста из Кабула. По его словам, он нашел ребенка в аэропорту и пытался разыскать его семью, но не нашел.

После более чем семи недель переговоров и просьб и, в конечном счете, краткого задержания полицией талибов, таксист, наконец, вернул ребенка дедушке и другим родственникам, все еще находящимся в Кабуле.

Семья мальчика надеется, что вскоре его отправят в американский штат Мичиган, где они сейчас проживают.

Напомним, бывший президент Афганистана Ашраф Гани рассказал, как уезжал из страны после прихода к власти талибов.

Отметим, РБК-Украина рассказывало о том, как столица Афганистана договорилась с "Талибаном" о передачи власти.

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