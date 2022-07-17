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Потери России в Украине достигают до 50 000 убитыми и ранеными, - глава ВС Британии

Фото: потери России в Украине достигают до 50 000 убитыми и ранеными (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Потери российской армии в войне против Украины составляют около 50 000 военных. Речь идет о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина, которого цитирует The Guardian.

По его словам, таким образом, Россия потеряла более 30% своей боевой эффективности на суше, что дает "абсолютную" уверенность - ВСУ одержат победу в войне.

"... 50 000 российских солдат, которые либо погибли, либо получили ранения в этой войне, уничтожено почти 1700 российских танков, уничтожено почти 4000 боевых бронированных машин, принадлежащих России", - говорит самый высокопоставленный военный офицер Британии.

При этом он подчеркнул, что Россия терпит неудачу во всех своих планах.

"Россия начала это вторжение с амбиций захватить всю Украину, Россия имела амбиции взять города в первые 30 дней, Россия имела амбиции создать переломы и оказать давление на НАТО. То есть - Россия это как вызов мировому порядку, она терпит неудачу во всех этих амбициях и это уже более уменьшена нация, чем она была в начале февраля", - подытожил глава ВС Британии.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 115 тысяч своих военных с учетом как жертв, так и раненых.

При этом, по данным Генштаба, по состоянию на сегодня, РФ потеряла в войне против Украины около 38 300 военных убитыми.

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