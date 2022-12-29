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Потенціал вичерпується. Розвідка помітила зміну динаміки ракетних атак РФ

Фото: розвідка помітила зміну динаміки ракетних атак РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ракетний потенціал російської армії поступово вичерпується, у зв'язку з чим зростає інтервал обстрілів.

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Можемо помітити динаміку збільшення інтервалів між ракетними ударами та зменшення кількості ракет, які були випущені порівняно з першими масованими ударами по енергетичній інфраструктурі", - зазначив Юсов.

За його словами, насправді ракетний потенціал російської армії зменшується, вони не можуть підтримувати інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості.

Раніше ми писали, що під час масованого ракетного удару 29 грудня російська армія випустила Україною щонайменше одну крилату ракету Х-101, виготовлену в четвертому кварталі 2022 року.

Також повідомлялося, що Росія ще не використала свій запас ракет та боєприпасів. Крім того, ворог виготовляє нові снаряди, незважаючи на санкції західних країн.

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