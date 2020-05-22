Потап обратился к медикам: вы прекрасно выглядите

Потап решил поблагодарить всех медиков Украины от имени артистов за то, что они делают во время пандемии коронавируса. Он позвонил фельдшеру Алисе, которая работает в Черновицкой области. Таким образом певец и продюсер присоединился к инициативе коммуникационной команды МОЗ Украины #ПідтримуюЛікарів. Видеоролик со звонком Потапа опубликовали на страничке в Facebook Минздрава Украины.

"Вы прекрасно выглядите! Я хотел бы поблагодарить вас от всех людей, всех артистов, от всех жителей Украины за то, что вы делаете свою работу в эти сложные времена. За то, что вы все помогаете нам, спасаете жизни", – сказал Потап медику.

На вопрос артиста, в чем сегодня нуждаются врачи, медик Алиса ответила: чтобы все соблюдали правила безопасности и гигиены, ведь именно из-за их нарушения болеют люди.

"Соблюдать дистанцию, ходить в масках и выходить только по необходимости. Болезнь распространяется только потому, что есть нарушения, потому что люди недостаточно дисциплинированные и позволяют себе больше, чем сейчас нужно. Все остальное зависит только от людей", – сказала Алиса.

Как мы ранее писали, спортивное фото Потапа с сыном на карантине вызвало споры в сети.