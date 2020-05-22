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Потап обратился к медикам: вы прекрасно выглядите

Lite » Стиль жизни 22.05.2020 - 08:59
Потап обратился к медикам: вы прекрасно выглядите
Потап обратился к медикам (фото: instagram.com/realpotap)

Потап публично поблагодарил врачей за то, что они спасают жизни

Потап решил поблагодарить всех медиков Украины от имени артистов за то, что они делают во время пандемии коронавируса. Он позвонил фельдшеру Алисе, которая работает в Черновицкой области. Таким образом певец и продюсер присоединился к инициативе коммуникационной команды МОЗ Украины #ПідтримуюЛікарів. Видеоролик со звонком Потапа опубликовали на страничке в Facebook Минздрава Украины.

"Вы прекрасно выглядите! Я хотел бы поблагодарить вас от всех людей, всех артистов, от всех жителей Украины за то, что вы делаете свою работу в эти сложные времена. За то, что вы все помогаете нам, спасаете жизни", – сказал Потап медику.

На вопрос артиста, в чем сегодня нуждаются врачи, медик Алиса ответила: чтобы все соблюдали правила безопасности и гигиены, ведь именно из-за их нарушения болеют люди.

"Соблюдать дистанцию, ходить в масках и выходить только по необходимости. Болезнь распространяется только потому, что есть нарушения, потому что люди недостаточно дисциплинированные и позволяют себе больше, чем сейчас нужно. Все остальное зависит только от людей", – сказала Алиса.

Олексій Потапенко зателефонував фельдшерці з Чернівецької області

Олексій Потапенко (Потап) – продюсер та співвласник MOZGI GROUP, автор року, артист та шоумен – зателефонував фельдшерці з Чернівецької області пані Алісі, щоб особисто подякувати за все, що вона разом зі своїми колегами у різних куточках країни робить заради здоров’я та життя українців. На запитання артиста, чого сьогодні потребують лікарі, пані Аліса відповіла: щоб усі дотримувались правил безпеки та гігієни, адже саме через їх порушення хворіють люди. Не лишайтеся осторонь та долучайтеся до ініціативи комунікаційної команди МОЗ України #ПідтримуюЛікарів, #ПідтримуюМедиків. Подякуйте медикам та дотримуйтесь правил!

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 21 травня 2020 р.

Как мы ранее писали, спортивное фото Потапа с сыном на карантине вызвало споры в сети.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Потап
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