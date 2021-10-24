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Был на посту. В учебном центре "Десна" застрелился военный

Автор: Дмитрий Левицкий

В учебном центре "Десна" в Черниговской области произошло самоубийство. Военный срочной службы застрелился, когда находился на посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника по морально-психологическому обеспечению "Десны" Александра Сагайдака для "Суспильного".

Инцидент произошел около 4 часов ночи. Военному было 23 года, а до дембеля ему оставался месяц.

Предварительно, военный выстрелил в себя во время несения службы в карауле, которая охраняла склады. Выстрел он сделал из штатного автомата АК-47. Тело военнослужащего обнаружила другая смена, прибывшая на пост.

По словам Сагайдака, что стало причиной самоубийства, пока неизвестно. Причины и обстоятельства инцидента, как отметил начальник, будут устанавливаться. В "Десне" утверждают, что погибший военный характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял.

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