ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Построенная в Китае больница для зараженных коронавирусом приняла первых пациентов

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 12:02
Построенная в Китае больница для зараженных коронавирусом приняла первых пациентов
Иллюстративное фото (synevo.ua)

Первые пациенты прибыли в больницу Хуошеншань в 10 утра

Сегодня, 3 февраля, в больницу, которая была построена за 10 дней для борьбы с коронавирусом, начали прибывать первые пациенты. Об этом сообщает AP.

Как сообщают СМИ, первые пациенты прибыли в больницу Хуошеншань в 10 утра. В отчетах не содержалось подробной информации о лицах и состоянии пациентов.

Для укомплектования больницы Хуошеншань на тысячу коек, было направлено 1400 врачей, медсестер и других сотрудников. Ранее правительство заявило, что некоторые из них имеют опыт борьбы с атипичной пневмонией и другими болезнями.

По данным издания, около половины двухэтажного здания является изолятором. В ней находятся 30 отделений интенсивной терапии. В здании есть специализированные вентиляционные системы и двусторонние шкафы, которые позволяют персоналу больницы доставлять материалы, не заходя в палаты.

Напомним, в китайском городе Ухань завершили строительство новой больницы для лечения больных новым видом коронавируса.

Кроме того, Европейский союз решил направить в Китай 12 тонн защитного снаряжения. Снаряжение должно помочь в борьбе с новым видом коронавирус.

РБК-Украина писало, что медики зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса за пределами Китая. Летальный случай был зарегистрирован на Филиппинах. От коронавируса умер 44-летний пациент, который недавно вернулся из Китая.

Гонконг закрывает почти все пограничные зоны с Китаем Китай обвинил США в отсутствии помощи и нагнетании паники
Новости Украины Китайбольницавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь