Построенная в Китае больница для зараженных коронавирусом приняла первых пациентов

Иллюстративное фото (synevo.ua)

Первые пациенты прибыли в больницу Хуошеншань в 10 утра

Сегодня, 3 февраля, в больницу, которая была построена за 10 дней для борьбы с коронавирусом, начали прибывать первые пациенты. Об этом сообщает AP.

Как сообщают СМИ, первые пациенты прибыли в больницу Хуошеншань в 10 утра. В отчетах не содержалось подробной информации о лицах и состоянии пациентов.

Для укомплектования больницы Хуошеншань на тысячу коек, было направлено 1400 врачей, медсестер и других сотрудников. Ранее правительство заявило, что некоторые из них имеют опыт борьбы с атипичной пневмонией и другими болезнями.

По данным издания, около половины двухэтажного здания является изолятором. В ней находятся 30 отделений интенсивной терапии. В здании есть специализированные вентиляционные системы и двусторонние шкафы, которые позволяют персоналу больницы доставлять материалы, не заходя в палаты.

Напомним, в китайском городе Ухань завершили строительство новой больницы для лечения больных новым видом коронавируса.

Кроме того, Европейский союз решил направить в Китай 12 тонн защитного снаряжения. Снаряжение должно помочь в борьбе с новым видом коронавирус.

РБК-Украина писало, что медики зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса за пределами Китая. Летальный случай был зарегистрирован на Филиппинах. От коронавируса умер 44-летний пациент, который недавно вернулся из Китая.