Постраждали діти: в одному з садочків Києва - спалах гострої кишкової інфекції

В одному з дитячих садочків міста Києва зареєстровано випадки гострої кишкової інфекції. Серед постраждалих - вихованці дошкільного навчального закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" у Facebook.
Згідно з інформацією державної установи, випадки гострої кишкової інфекції було зареєстровано у понеділок, 26 травня.
Зазначається, що захворіли вихованці одного з дошкільних навчальних закладів Дарницького району Києва.
Уточнюється, що про випадки захворювання було проінформовано:
У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що станом на вчора було зафіксовано чотири випадки гострої кишкової інфекції.
Громадянам повідомили, що:
"Розпочато епідеміологічне розслідування для з'ясування джерела та причин спалаху", - наголосили у держустанові.
Насамкінець у ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" нагадали про симптоми інфекції: нудота, біль у животі, температура, діарея.
Крім того, українцям дали низку порад - як уберегти себе та близьких від гострих кишкових інфекцій:
"Почуваєшся зле? Не зволікай - звернись до лікаря. Самолікування небезпечне", - підсумували у держустанові.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого категорично не можна робити при кишкових інфекціях.
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