Постраждали діти: в одному з садочків Києва - спалах гострої кишкової інфекції
В одному з дитячих садочків міста Києва зареєстровано випадки гострої кишкової інфекції. Серед постраждалих - вихованці дошкільного навчального закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" у Facebook.
В якому районі Києва розташований дитсадок
Згідно з інформацією державної установи, випадки гострої кишкової інфекції було зареєстровано у понеділок, 26 травня.
Зазначається, що захворіли вихованці одного з дошкільних навчальних закладів Дарницького району Києва.
Уточнюється, що про випадки захворювання було проінформовано:
- Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві;
- Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Скільки дітей захворіло та що відомо про їхній стан
У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що станом на вчора було зафіксовано чотири випадки гострої кишкової інфекції.
Громадянам повідомили, що:
- всі хворі були госпіталізовані;
- перебували у медичних установах;
- проходили бактеріологічне обстеження на кишкову групу інфекцій.
"Розпочато епідеміологічне розслідування для з'ясування джерела та причин спалаху", - наголосили у держустанові.
Як уберегтися від гострих кишкових інфекцій
Насамкінець у ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" нагадали про симптоми інфекції: нудота, біль у животі, температура, діарея.
Крім того, українцям дали низку порад - як уберегти себе та близьких від гострих кишкових інфекцій:
- дотримуватись правил гігієни - завжди мити руки з милом (перед їжею, після вулиці та вбиральні);
- обдавати окропом дитячий посуд, пляшечки та іграшки;
- дотримуватися чистоти на кухні (йдеться про всі поверхні, рушники, губки та інструменти);
- сире м'ясо, рибу та овочі готувати й зберігати окремо від готових страв;
- піддавати продукти достатній термічній обробці (добре проварювати або просмажувати м'ясо, яйця, рибу);
- дотримуватись умов зберігання готової їжі (страв) - не залишати на столі впродовж більш як двох годин;
- пити лише безпечну воду - бутильовану або кип'ячену;
- завжди ретельно мити фрукти та овочі (особливо перед вживанням у сирому вигляді);
- уникати сумнівної їжі (не купувати продукти "з рук" або в місцях несанкціонованої торгівлі);
- завжди перевіряти термін придатності - навіть улюблених продуктів.
"Почуваєшся зле? Не зволікай - звернись до лікаря. Самолікування небезпечне", - підсумували у держустанові.
Публікація ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого категорично не можна робити при кишкових інфекціях.
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