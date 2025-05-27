Постраждали діти: в одному з садочків Києва - спалах гострої кишкової інфекції

В одному з дитячих садочків міста Києва зареєстровано випадки гострої кишкової інфекції. Серед постраждалих - вихованці дошкільного навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" у Facebook.

В якому районі Києва розташований дитсадок

Згідно з інформацією державної установи, випадки гострої кишкової інфекції було зареєстровано у понеділок, 26 травня.

Зазначається, що захворіли вихованці одного з дошкільних навчальних закладів Дарницького району Києва.

Уточнюється, що про випадки захворювання було проінформовано:

Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві;

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Скільки дітей захворіло та що відомо про їхній стан

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що станом на вчора було зафіксовано чотири випадки гострої кишкової інфекції.

Громадянам повідомили, що:

всі хворі були госпіталізовані;

перебували у медичних установах;

проходили бактеріологічне обстеження на кишкову групу інфекцій.

"Розпочато епідеміологічне розслідування для з'ясування джерела та причин спалаху", - наголосили у держустанові.

Як уберегтися від гострих кишкових інфекцій

Насамкінець у ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" нагадали про симптоми інфекції: нудота, біль у животі, температура, діарея.

Крім того, українцям дали низку порад - як уберегти себе та близьких від гострих кишкових інфекцій:

дотримуватись правил гігієни - завжди мити руки з милом (перед їжею, після вулиці та вбиральні);

обдавати окропом дитячий посуд, пляшечки та іграшки;

дотримуватися чистоти на кухні (йдеться про всі поверхні, рушники, губки та інструменти);

сире м'ясо, рибу та овочі готувати й зберігати окремо від готових страв;

піддавати продукти достатній термічній обробці (добре проварювати або просмажувати м'ясо, яйця, рибу);

дотримуватись умов зберігання готової їжі (страв) - не залишати на столі впродовж більш як двох годин;

пити лише безпечну воду - бутильовану або кип'ячену;

завжди ретельно мити фрукти та овочі (особливо перед вживанням у сирому вигляді);

уникати сумнівної їжі (не купувати продукти "з рук" або в місцях несанкціонованої торгівлі);

завжди перевіряти термін придатності - навіть улюблених продуктів.

"Почуваєшся зле? Не зволікай - звернись до лікаря. Самолікування небезпечне", - підсумували у держустанові.

Публікація ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)