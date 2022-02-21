Постоянное повышение тарифов УЗ приведет к оттоку грузов и окончательной деградации компании, - ФРТУ

Железнодорожное тарифообразование в Украине нуждается в системном реформировании, а не выборочных решениях вроде "автоматической индексации" или "унификации тарифных классов". Подходы, при которых повышение тарифов происходит без оптимизации затрат и улучшения качества услуг, приведут только к оттоку клиентов, снижению доходов и дальнейшей деградации "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

"В своем письме к Министру инфраструктуры и председателю Антикризисного штаба Александру Кубракову, Федерация работодателей транспорта Украины предлагает исключить из Антикризисного плана изменения относительно постепенной унификации тарифных классов при перевозке грузов железнодорожным транспортом, и автоматической ежегодной индексации тарифов на перевозку грузов на индекс цен производителей. Именно эти вопросы были предметом активной дискуссии на заседании Антикризисного штаба", - говорится в заявлении.

В ФРТУ напомнили, что с начала 2022 года железнодорожные тарифы для таких чувствительных грузов как уголь, цемент, руда, удобрения уже выросли на 42%.

"Такое повышение монопольных железнодорожных тарифов беспрецедентно в Украине и может привести к большим потерям всей экономики Украины и самой "Укрзализныци". В Федерации убеждены: увеличение грузовых тарифов в 2022 году недопустимо. А перед любым дальнейшим увеличением железнодорожных тарифов следует провести системные изменения, такие как реформирование УЗ и создать независимого регулятора", - подчеркнули в ФРТУ.

В Федерации подчеркнули: установление автоматической надбавки на цену услуг в одностороннем порядке не соответствует рыночным принципам, ведь исключает бизнес из дискуссии и позволяет монополисту УЗ неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей.

"Внедрение автоматической индексации в ФРТУ не поддерживают и считают недопустимым. Повышение тарифов не включает в себя стимулы к повышению эффективности (сокращение расходов, оптимальное использование имеющихся ресурсов, привлечение дополнительных объемов перевозок). Объективным следствием такого подхода станет дальнейшая деградация "Укрзализныци", и утрата ее конкурентоспособности по сравнению с другими видами транспорта", - отметили в ФРТУ.

В Федерации выразили убеждение, что вместо необоснованного повышения тарифов "Укрзализныця" нуждается в реформировании в рамках утвержденной Национальной экономической стратегии Украина-2030, прекращении кросс-субсидирования за счет грузовых перевозок, преодолении коррупции и создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ).

"До завершения процесса реформирования "Укрзализныци", дальнейшее повышение тарифов не является и не может быть эффективным инструментом", - резюмировали в ФРТУ.