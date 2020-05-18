Постоянная дезинфекция и "масочный режим": Минздрав дал рекомендации для работы отелей

Министерство здравоохранения дало рекомендации для работы отелей на период карантина. Работа отелей разрешена лишь при соблюдении данных рекомендаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответственные рекомендации Минздрава.

Так, согласно рекомендациям администрация отеля обязана:

Перед началом рабочей смены всем работникам отеля должны провести температурный скрининг. При температуре более чем 37,2 сотрудник не допускается к выполнению работы;

При входе и в вестибюле отеля должны находиться информационные материалы относительно профилактики коронавируса, а также места для дезинфекции рук антисептиками;

В случае обнаружения температуры у клиента, он помещается в изоляцию в собственном номере до прибытия "скорой помощи";

В вестибюле разрешено находится на 10 квадратных метрах не более одного человека. Допуск в отель и нахождение клиентов за пределами номера разрешен лишь в респираторе или маске так, чтобы были покрыты нос и рот;

Администрация отеля должна обеспечивать и контролировать недопущение скопления людей. В местах потенциального скопления людей должна быть размещена временная маркировка для соблюдения дистанции в 1,5 метра;

В отеле должна быть возможность предварительной онлайн-регистрации. На рецепции отеля устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями;

В отелях запрещена работа конференц-залов, фитнес и спа-цетров;

Питание может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу или на открытых площадках, в том числе под тентами и на верандах, при соблюдении расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами, и размещение не более 4 человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);

Также администрация отеля должна обеспечить:

наличие не менее пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование сотрудниками;

постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, так как использование многоразовых полотенец запрещено;

проведение влажной уборки каждый час в местах скопления посетителей;

каждые 3-4 часа проводить дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители;

бесперебойную работу системы вентиляции;

централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры (урны) с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией;

ограничения массовых собраний работников в закрытых помещениях;

временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60 летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания легких).

Работники отеля обязаны:

регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже одного раза в 3:00;

воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве разработали рекомендации для работы фитнес-центров и спортивных залов на период карантина.

Кроме этого, в Минздраве предложили условия работы во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.