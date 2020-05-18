Постоянная дезинфекция и "масочный режим": Минздрав дал рекомендации для работы отелей

Отелям разрешено работать лишь при соблюдении данных рекомендаций
Министерство здравоохранения дало рекомендации для работы отелей на период карантина. Работа отелей разрешена лишь при соблюдении данных рекомендаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответственные рекомендации Минздрава.
Так, согласно рекомендациям администрация отеля обязана:
- Перед началом рабочей смены всем работникам отеля должны провести температурный скрининг. При температуре более чем 37,2 сотрудник не допускается к выполнению работы;
- При входе и в вестибюле отеля должны находиться информационные материалы относительно профилактики коронавируса, а также места для дезинфекции рук антисептиками;
- В случае обнаружения температуры у клиента, он помещается в изоляцию в собственном номере до прибытия "скорой помощи";
- В вестибюле разрешено находится на 10 квадратных метрах не более одного человека. Допуск в отель и нахождение клиентов за пределами номера разрешен лишь в респираторе или маске так, чтобы были покрыты нос и рот;
- Администрация отеля должна обеспечивать и контролировать недопущение скопления людей. В местах потенциального скопления людей должна быть размещена временная маркировка для соблюдения дистанции в 1,5 метра;
- В отеле должна быть возможность предварительной онлайн-регистрации. На рецепции отеля устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями;
- В отелях запрещена работа конференц-залов, фитнес и спа-цетров;
- Питание может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу или на открытых площадках, в том числе под тентами и на верандах, при соблюдении расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами, и размещение не более 4 человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);
Также администрация отеля должна обеспечить:
- наличие не менее пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование сотрудниками;
- постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, так как использование многоразовых полотенец запрещено;
- проведение влажной уборки каждый час в местах скопления посетителей;
- каждые 3-4 часа проводить дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители;
- бесперебойную работу системы вентиляции;
- централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры (урны) с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией;
- ограничения массовых собраний работников в закрытых помещениях;
- временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60 летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания легких).
Работники отеля обязаны:
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже одного раза в 3:00;
- воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
- самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве разработали рекомендации для работы фитнес-центров и спортивных залов на период карантина.
Кроме этого, в Минздраве предложили условия работы во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.
Автор: Игорь Литвиненко