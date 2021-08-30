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Посторонние вещества в вакцине Moderna. Япония заявила о третьем случае обнаружения примесей

Автор: Мария Кучерявец

В Японии в третий раз заявили об обнаружении посторонних веществ в вакцине Moderna. На этот раз примеси зафиксированы в префектуре Гумма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили местные власти, во флаконе вакцины Moderna было найдено "крошечное, черное вещество, что побудило префектуру приостановить прививку из партии в которой был этот флакон".

Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna в которой были обнаружены посторонние вещества.

Кроме этого примеси в этой вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.

Как отметили в Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

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