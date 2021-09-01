Посторонние вещества в Moderna. Япония вновь заявила о примесях в вакцине

По заявлению властей префектуры, фармацевт обнаружил несколько черных частиц в одном флаконе вакцины во время проверки на наличие посторонних веществ перед прививанием человека.

Как отмечают в префектуре, отечественный дистрибьютор вакцины, Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T), отобрал все флаконы с подозрительным содержимым.

Между тем, около 3790 человек уже получили прививки из этой партии Moderna.

Однако после обнаружения посторонних примесей, префектура приостановила иммунизацию населения этой вакциной.